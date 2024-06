ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,53 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,53 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.668 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 25,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,270 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 867,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Aktie aus.

