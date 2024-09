ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 5,45 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 5,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 150.567 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 7,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,42 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,39 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 907,00 Mio. EUR gegenüber 868,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

