ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 18.07.2022 16:22:00 Uhr 1,7 Prozent auf 8,25 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 472.581 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2021 markierte das Papier bei 17,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 52,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 6,07 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 15,68 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,47 Prozent auf 1.055,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 938,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

