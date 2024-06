ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 6,66 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 15:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 6,66 EUR abwärts. Bei 6,64 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 146.086 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 26,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 26,61 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,287 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,63 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,12 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 867,00 Mio. EUR – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten