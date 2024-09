ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 5,62 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 5,62 EUR. Bei 5,70 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 221.046 Stück.

Am 18.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,12 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Mit Abgaben von 13,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,235 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,70 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 907,00 Mio. EUR gegenüber 868,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

