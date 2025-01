ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,05 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich um 11:40 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.109 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,98 EUR markierte der Titel am 18.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 58,02 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,89 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,68 Prozent auf 882,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 888,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,924 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

