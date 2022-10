ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verbilligt sich am Freitagvormittag

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 6,93 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,93 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.178 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 55,42 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 7,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,09 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,67 Prozent auf 1.055,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.048,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien im Check: Infineon und ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1-Aktie fester: Söder kritisiert zu großen Einfluss von Berlusconi-Konzern auf ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1- und RTL-Aktien legen zu: Fusion von RTL und ProSiebenSat.1 wohl unrealistisch

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG