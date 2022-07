ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 22.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 8,61 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,51 EUR ab. Mit einem Wert von 8,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 408.892 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 17,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 7,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 10,73 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,30 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 938,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG