ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag im Minusbereich

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 5,81 EUR abwärts.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 5,81 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,80 EUR. Bei 5,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 55.079 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 37,35 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 15,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,235 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,70 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,49 Prozent gesteigert.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt: Luke Mockridge kehrt im September zu Sat.1 zurück

Montagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester