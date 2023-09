ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag im Aufwind

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 6,85 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,85 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.966 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 49,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 6,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,90 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

