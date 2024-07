ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag ins Minus

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 6,88 EUR abwärts.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 6,88 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.017 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 9,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,240 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,64 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 14.05.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,12 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 867,00 Mio. EUR im Vergleich zu 816,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

