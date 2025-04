ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 6,14 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 11:47 Uhr 1,4 Prozent. Bei 6,14 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88.931 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 7,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 21,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,65 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,074 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,52 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,26 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,28 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,895 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie in Grün: Habets bleibt an der Spitze von ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1-Aktie höher: ProSiebenSat.1 sichert sich Übertragungsrechte für Basketball-WM

P7S1-Aktie wenig verändert: JPMorgan streicht Kursziel kräftig zusammen