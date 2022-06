ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag im Aufwind

Um 24.06.2022 09:22:00 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,02 EUR nach oben. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.048 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 8,79 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,62 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,21 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,16 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 954,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 938,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,67 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie freundlich: Sat.1 und ProSieben stellen Programm grundlegend um - neuer Werbespruch für Sat.1

Experten sehen bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Potenzial

ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: ProSieben verschiebt Realityshow "Beauty & the Nerd"

