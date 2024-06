ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 6,92 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 6,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 6,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 207.831 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,287 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,63 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,12 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 867,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

