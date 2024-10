ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Mittag fester

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 6,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,7 Prozent auf 6,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,99 EUR. Bisher wurden heute 33.850 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,14 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,236 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,24 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 907,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

