ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,00 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 6,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 6,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.807 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,53 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,236 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,70 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 907,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX sackt ab

RTL-Botschaft an ProSiebenSat.1: Kommt zu unserem Streamingdienst - Aktien uneinheitlich

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsstart im Minus