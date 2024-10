ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 5,93 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,88 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,88 EUR. Zuletzt wechselten 2.124 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 17,15 Prozent Luft nach unten.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,236 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,70 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 08.08.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 907,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 868,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX sackt ab

RTL-Botschaft an ProSiebenSat.1: Kommt zu unserem Streamingdienst - Aktien uneinheitlich

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsstart im Minus