ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Um 26.05.2022 12:22:00 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 10,12 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 10,13 EUR. Bei 10,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 91.775 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2021 erreicht. 46,74 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2022 bei 9,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,60 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 16,21 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 12.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 954,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 938,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

