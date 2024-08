ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Montagvormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 5,90 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.341 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 26,07 Prozent niedriger. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 20,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 08.08.2024 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 14.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

