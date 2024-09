Aktie im Fokus

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

26.09.24 09:23 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 5,90 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 5,90 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 5,98 EUR. Bei 5,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 24.479 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer. Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 17,15 Prozent sinken. ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,70 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vor. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,24 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 907,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 868,00 Mio. EUR eingefahren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vorlegen. Am 06.11.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen Gewinne in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag zu RTL-Aktie springt hoch: Stefan Raab kehrt mit neuer Show zurück ins Fernsehen - jetzt bei RTL

