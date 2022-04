ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagvormittag ins Minus

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 07:32 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 10,93 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,96 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,70 EUR ab. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 12,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,90 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 03.03.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 EUR gegenüber 0,78 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,61 Prozent auf 1.453,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 11.05.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,69 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

