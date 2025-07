ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag behauptet

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 8,04 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 8,04 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,01 EUR. Bei 8,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 381.194 Stück.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,13 EUR an. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 1,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 78,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,40 EUR.

Am 15.05.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 855,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 867,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,785 EUR fest.

