ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Nachmittag nach

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 8,04 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 8,04 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,92 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,01 EUR. Zuletzt wechselten 570.102 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,40 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,785 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat1-Aktie im Blick: ProSiebenSat1 Media stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ProSiebenSat.1-Aktie setzt Anstieg fort: MFE verdreifacht Aktienangebot im verschärften Übernahmekampf

ProSiebenSat.1-Aktie zweistellig fester: Kulturstaatsminister fordert Transparenz bei potenzieller MFE-Übernahme