ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag höher

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,03 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 8,03 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.714 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 43,96 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,40 EUR.

Am 15.05.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 855,00 Mio. EUR, gegenüber 867,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,38 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,783 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

