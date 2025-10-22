ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Mittwochmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 5,63 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 5,63 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,60 EUR. Zuletzt wechselten 90.576 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,46 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent verringert.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,755 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

