ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 5,53 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 5,53 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,53 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 512 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 8,53 EUR markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,25 Prozent. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,63 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,46 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,755 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

