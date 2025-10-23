DAX24.113 -0,2%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1592 -0,2%Öl64,70 +0,5%Gold4.102 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TeamViewer A2YN90 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 adidas A1EWWW D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Vormittag vor

23.10.25 09:22 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Vormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 5,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,72 EUR -0,04 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 5,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,77 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.970 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Mit Abgaben von 21,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,051 EUR. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,46 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,06 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,755 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1- Aktie gefragt: Weimer mahnt Berlusconi nach Führungswechsel

ProSiebenSat.1: Der italienische Umbau beginnt

ProSiebenSat.1-Aktie tiefer: MFE-Finanzchef übernimmt das Ruder

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen