ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Vormittag vor

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 5,76 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 5,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,77 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.970 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Mit Abgaben von 21,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,051 EUR. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,46 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,06 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,755 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

