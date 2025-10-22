ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 5,61 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 5,61 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,69 EUR. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 143.373 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,46 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,755 EUR je Aktie belaufen.

