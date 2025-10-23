ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Donnerstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,70 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,70 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,79 EUR. Bei 5,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.828 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,98 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,051 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,46 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,755 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie
ProSiebenSat.1- Aktie gefragt: Weimer mahnt Berlusconi nach Führungswechsel
ProSiebenSat.1: Der italienische Umbau beginnt
ProSiebenSat.1-Aktie tiefer: MFE-Finanzchef übernimmt das Ruder
Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|18.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|18.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|17.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|11.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen