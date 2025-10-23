DAX24.192 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.882 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1613 ±-0,0%Öl65,50 +1,8%Gold4.151 +1,4%
Notierung im Fokus

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Donnerstagnachmittag

23.10.25 16:08 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,70 EUR -0,06 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,70 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,79 EUR. Bei 5,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.828 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,98 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,051 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,755 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
