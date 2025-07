ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Mittag

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 8,00 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 8,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 7,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 231.650 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,13 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 43,75 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,40 EUR aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 867,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,785 EUR je Aktie.

