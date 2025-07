Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Index im Fokus

Der NASDAQ 100 gab sich schlussendlich schwächer.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,55 Prozent auf 23.218,12 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,05 Prozent höher bei 23.589,37 Punkten, nach 23.345,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 23.176,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 23.589,37 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,536 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 22.679,01 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19.571,02 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 19.362,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,69 Prozent. Bei 23.589,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit eBay (+ 18,30 Prozent auf 91,75 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11,25 Prozent auf 773,44 USD), AppLovin A (+ 7,54 Prozent auf 390,70 USD), Microsoft (+ 3,95 Prozent auf 533,50 USD) und Comcast (+ 2,25 Prozent auf 33,23 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Align Technology (-36,63 Prozent auf 129,01 USD), Arm (-13,44 Prozent auf 141,38 USD), DexCom (-9,31 Prozent auf 80,77 USD), QUALCOMM (-7,73 Prozent auf 146,76 USD) und IDEXX Laboratories (-6,60 Prozent auf 534,31 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 54.902.333 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,818 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 5,62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

