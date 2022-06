PUMA SE Aktie News: PUMA SE gibt am Nachmittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 01.06.2022 16:22:00 Uhr 0,5 Prozent auf 68,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 67,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,68 EUR. Bisher wurden heute 237.993 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 18,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,61 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 27.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,73 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.912,20 EUR im Vergleich zu 1.548,80 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte PUMA SE am 26.07.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je PUMA SE-Aktie.

