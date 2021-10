PUMA SE Aktie News: Anleger trennen sich vermehrt von PUMA SE

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 95,44 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.044 Punkten steht. Die PUMA SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,12 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 15.436 Aktien.

Bei einem Wert von 109,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2021). Bei 74,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.10.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 112,37 EUR an. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 2,89 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Puma SE ist ein international tätiger Sportartikelhersteller. Das Unternehmen entstand durch die Aufteilung der 1948 gegründeten Gebrüder Dassler Schuhfabrik zwischen den Brüdern Rudi und Adi Dassler in Adidas und Puma. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schuhe, Textilien und Accessoires. Die Produktpalette von Puma umfasst zahlreiche Produkte für den In- und Outdoorbereich. PUMA kooperiert mit weltweit tätigen Designer-Labels. Zur Unternehmens-Gruppe zählen die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd

