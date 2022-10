PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit Einbußen

Das Papier von PUMA SE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 46,78 EUR ab. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 45,64 EUR. Bei 47,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 426.951 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,46 Prozent. Bei 45,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 2,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,54 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 27.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.002,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.589,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 24.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

