PUMA SE Aktie News: PUMA SE verteidigt Stellung am Montagvormittag

Kaum Bewegung ließ sich um 04.07.2022 09:22:00 Uhr bei der PUMA SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,26 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,58 EUR aus. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 62,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 5.941 Stück.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 115,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 46,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,94 EUR am 25.05.2022. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 7,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,82 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.912,20 EUR – ein Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 1.548,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte PUMA SE am 26.07.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,65 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA SE-Aktie: Experten empfehlen PUMA SE im Juni mehrheitlich zum Kauf

adidas-, ASOS-Aktien & Co. steigen: Einzelhandelswerte trotzen zum Teil skeptischen Analysen

PUMA mischt weiter auf dem NFT-Markt mit

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com