PUMA SE Aktie News: PUMA SE verteuert sich am Montagvormittag

Um 06.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 71,16 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,32 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,14 EUR. Zuletzt wechselten 7.639 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 115,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 22,82 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,61 EUR.

Am 27.04.2022 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.912,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 1.548,80 EUR umgesetzt.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,46 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Was Analysten von der PUMA SE-Aktie erwarten

adidas, PUMA, LVMH & Co.: Luxus- und Autoaktien stark

PUMA-Aktie zieht kräftig an: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com