PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Minus bei 35,57 EUR.

Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,8 Prozent auf 35,57 EUR nach. Der Kurs der PUMA SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,06 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 620.784 Stück.

Bei 65,98 EUR erreichte der Titel am 11.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,06 EUR am 08.08.2024. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 1,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,818 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,25 EUR je PUMA SE-Aktie an.

PUMA SE gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Aktie aus.

