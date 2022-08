PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochmittag gesucht

Um 12:22 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 69,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PUMA SE-Aktie bei 70,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.524 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,81 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 19,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,75 EUR.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PUMA SE 0,33 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 2.002,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.589,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Schätzungsweise am 24.10.2023 dürfte PUMA SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,67 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

