PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die PUMA SE-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,62 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 65,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.467 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 115,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 43,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,94 EUR am 25.05.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 13,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 95,75 EUR.

Am 27.07.2022 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,33 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 2.002,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.589,10 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 26.10.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Gewinn von 2,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

