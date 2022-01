PUMA SE Aktie News: PUMA SE verzeichnet Verluste

Zuletzt fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 92,54 EUR ab. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.420 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Bei 92,48 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.639 PUMA SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,40 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Am 28.01.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,97 EUR an. In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Puma SE ist ein international tätiger Sportartikelhersteller. Das Unternehmen entstand durch die Aufteilung der 1948 gegründeten Gebrüder Dassler Schuhfabrik zwischen den Brüdern Rudi und Adi Dassler in Adidas und Puma. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schuhe, Textilien und Accessoires. Die Produktpalette von Puma umfasst zahlreiche Produkte für den In- und Outdoorbereich. PUMA kooperiert mit weltweit tätigen Designer-Labels. Zur Unternehmens-Gruppe zählen die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd

