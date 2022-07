PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Das Papier von PUMA SE legte um 28.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 64,46 EUR. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 66,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 229.434 Stück.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 44,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 57,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,25 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 97,54 EUR an.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.002,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.548,80 EUR in den Büchern standen.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. PUMA SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 2,65 EUR im Jahr 2022 aus.

