PUMA SE Aktie News: PUMA SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Um 28.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 65,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bei 65,34 EUR. Bei 64,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.691 PUMA SE-Aktien.

Bei 115,40 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 43,67 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,94 EUR ab. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 12,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 27.07.2022 vor. Das EPS lag bei 0,56 EUR. Im letzten Jahr hatte PUMA SE einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 2.002,00 EUR gegenüber 1.548,80 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 24.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

adidas-Aktie unter Druck: Prognosesenkung nach Gewinnrückgang bei adidas

PUMA-Aktie dreht ins Minus: PUMA mit deutlicher Umsatz- und Gewinnsteigerung

Ausblick: PUMA SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE