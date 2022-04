PUMA SE Aktie News: PUMA SE zeigt sich am Freitagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,5 Prozent auf 70,20 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 70,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.369 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 39,17 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,32 EUR je PUMA SE-Aktie an.

PUMA SE veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.912,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PUMA SE einen Umsatz von 1.548,80 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 27.07.2023.

Experten taxieren den PUMA SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie gibt Gewinne vollständig ab: PUMA profitiert von starker Nachfrage - Geschäfte in Russland bleiben zu

Ausblick: PUMA SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE