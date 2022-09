PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 51,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 51,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,88 EUR. Zuletzt wechselten 25.825 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 55,10 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 50,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,54 EUR aus.

PUMA SE veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.589,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 24.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PUMA SE im Jahr 2022 2,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Die Konzerngeschichte von adidas - dem zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com