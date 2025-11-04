DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 -2,1%Nas23.434 -1,7%Bitcoin88.036 -4,8%Euro1,1484 -0,3%Öl64,59 -0,4%Gold3.954 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Putin schickt Kremlbeamten Oreschkin zum G20-Gipfel

04.11.25 17:58 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin lässt sich beim G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Südafrika vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten. Der 43 Jahre alte Wirtschaftsexperte führt die russische Delegation vom 20. bis 24. November in Johannesburg an, wie aus einer vom Kreml veröffentlichten Anordnung hervorgeht.

Wer­bung

In den vergangenen Jahren hatte Putin, der seit 2022 seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, auf die Gipfelteilnahme verzichtet.

Oreschkin, der wegen der russischen Kriegsführung auch auf westlichen Sanktionslisten steht, vertritt Putin demnach ebenfalls beim Treffen der G20-Staats- und Regierungschefs am 21. und 22. November. In den vergangenen Jahren führte Russlands Außenminister Sergej Lawrow die Delegation beim G20-Gipfel an. Diesmal lässt auch er sich von einem seiner zahlreichen Vize vertreten - von Alexander Pankin.

Oreschkin hatte als damaliger Wirtschaftsminister 2017 beim G20-Gipfel in Hamburg als Delegationsmitglied teilgenommen. Er ist auch Sondervertreter des russischen Präsidenten für Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Brics+-Staatengruppe. Brics steht für die Gründungsmitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Zu der Gruppe gehören inzwischen weitere Staaten./mau/DP/stw