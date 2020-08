Square-Aktie auf Höhenflug: Square überrascht mit Umsatzsprung

Aktien in diesem Artikel Square 123,60 EUR

Square hat Anlegern einen Blick in die Bücher zum zweiten Quartal 2020 gewährt.

Der Mobile Payment-Dienstleister hat demnach in den vergangenen drei Monaten ein EPS in Höhe von 0,18 US-Dollar verbucht. Experten waren zuvor von -0,05 US-Dollar je Aktie ausgegangenen. Ein Jahr zuvor hatte Square schwarze Zahlen geschrieben und es stand ein Gewinn von 0,21 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern.

Beim Umsatz konnte der Konzern die Expertenerwartungen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar jedoch weit übertreffen und erlöste 1,92 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren 1,17 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden.

Die an der NYSE notierte Square-Aktie gewinnt im Handel zeitweise 8,24 Prozent auf 148,11 US-Dollar.

