QIAGEN Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von QIAGEN

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 43,49 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 43,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.043 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 51,56 EUR markierte der Titel am 26.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2021 auf bis zu 37,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,55 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 628,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 571,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte QIAGEN am 28.07.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie im Plus: QIAGEN erwartet mehr Umsatz

Ausblick: QIAGEN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sartorius, Merck, FMC & Co.: Corona-Profiteure rutschen ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: QIAGEN