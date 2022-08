QIAGEN Aktie News: QIAGEN fällt am Freitagnachmittag

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 48,27 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,06 EUR nach. Mit einem Wert von 48,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 326.417 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,38 Prozent. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 27,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,33 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 27.07.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 515,51 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 567,30 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte QIAGEN am 02.11.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,18 USD im Jahr 2022 aus.

