QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,22 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 39,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 192.186 QIAGEN-Aktien.

Am 16.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,07 Prozent.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD in den Büchern standen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie im Minus: QIAGEN setzt Wandlungspreis fest

QIAGEN-Aktie tiefer: QIAGEN erhöht Volumen der Wandelschuldverschreibungen

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich