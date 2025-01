QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Nachmittag nordwärts

Kurs der QIAGEN

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 43,93 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 43,93 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,29 EUR. Bisher wurden heute 154.658 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 0,44 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 18.04.2024 auf bis zu 36,59 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 501,87 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 475,89 Mio. USD umgesetzt.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

